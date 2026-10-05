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        Irak sınırında terörden temizlenen bölgeler mayın ve patlayıcılardan arındırılıyor

        SAYİM HARMANCI / ÖZKAN BİLGİN - Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) timleri, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi kırsalında terörden temizlenen bölgeleri mayın ve patlayıcılardan arındırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Irak sınırında terörden temizlenen bölgeler mayın ve patlayıcılardan arındırılıyor

        SAYİM HARMANCI / ÖZKAN BİLGİN - Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) timleri, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi kırsalında terörden temizlenen bölgeleri mayın ve patlayıcılardan arındırıyor.

        Irak sınırında yer alan ve 1995'te terör nedeniyle boşaltılan Kurudere, Kavuşak ve Işıklı bölgelerindeki köylerin huzur ve güven ortamının tesis edilmesinin ardından bölgenin eski günlerine kavuşması için çalışmalar sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığına bağlı uzman ekiplerce bölgenin mayın ve patlayıcılardan temizlenmesi için titiz çalışma yürütülüyor.

        Son teknoloji ürünü teçhizatla donatılmış deneyimli personelden oluşan 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığına bağlı ÖMAT timleri, görev öncesinde dikkatlice hazırlık yapıyor.

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        Arama-taramada kullanılan tüm ekipmanlar titizlikle kontrol edildikten sonra özel koruyucu kıyafetlerini giyen personele, arazinin yapısı, iklim şartları ve bölgede bulunabilecek tüm tehlikeler detaylı şekilde anlatılıyor.

        Güvenlik önlemleri alındıktan sonra ÖMAT timleri, dedektörle arama yapıyor, tespit edilen patlayıcılar gerekli işlemlerin ardından imha ediliyor.

        - Aramalarda özel eğitimli köpekler kullanılıyor

        Özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin de hazır bulundurulduğu aramalarda ÖMAT timleri, zor ve tehlikeli olmasına rağmen büyük bir sabır, titizlik ve sorumlulukla görev yapıyor.

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        AA muhabirleri, ÖMAT timlerinin Işıklı köyü bölgesinde yürüttüğü mayın arama faaliyetlerini görüntüledi.

        ÖMAT bölük komutanı, AA muhabirine, 2. Ordu İstihkam Tugayı ÖMAT Tabur Komutanlığı olarak Hakkari'de mayın arama ve temizleme faaliyetlerini büyük bir titizlikle yürüttüklerini söyledi.

        Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı kontrolünde yürüttükleri faaliyetlerde özel eğitimli tecrübeli personel, gelişmiş mayın arama teçhizatı ve uluslararası standartlara uygun yöntemlerle güvenli alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirten bölük komutanı, şunları kaydetti:

        "Görevimiz, insan hayatını korumak ve vatan toprağını yeniden güvenle yaşanabilir hale getirmektir. Biz temizlediğimiz alana sadece bir arazi parçası olarak bakmıyoruz. O alan, yarın bir çocuğun güvenle oyun oynayacağı bir park, bir çiftçinin üretim yapacağı tarla veya bir ailenin güvenle yaşayacağı vatan toprağıdır. Mayın temizliği görevi, sabır, cesaret ve yüksek disiplin gerektirir. Tüm personelimiz her gün büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapıyor çünkü biliyoruz ki etkisiz hale getirilen her mayın bir hayat demektir. Bizler sessiz bir tehlikeyi ortadan kaldırırken geleceğe güven inşa ediyoruz. Hedefimiz toprağı mayından arındırmak, vatanımızın her karışını insanımız için güvenli hale getirmektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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