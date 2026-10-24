Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Hakkarigücü, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Hakkarigücü, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.
Merzan Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran Hakkarigücü, 64. dakikada Lushomo Mweemba'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Hakkarigücü'nde Elizabeth Owusuaa, karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi ekip, 77. dakikada Victória Thalita Alvarenga Dias’ın da kırmızı kart görmesi sonucunda maçı 9 kişi tamamladı.
Hakkarigücü, eksik olmasına karşın skor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 1-0 kazandı.
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