Devlet yatırımlarıyla İran sınırındaki vatandaşların 40 yıllık yol sorunu bitti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, İran sınırındaki Güzlüce ve Soğanlı mezralarının devlet yatırımlarıyla yaklaşık 40 yıllık ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu.

Esendere Belediyesi ekiplerince Yılmaz köyüne bağlı Güzlüce ve Soğanlı mezra yolunda sıcak asfalt çalışması başlatıldı. İlk kez asfaltla buluşan 2 kilometre uzunluğundaki güzergahta, çalışmaların tamamlanmasıyla daha önce araçlarla yarım saat süren yolculuk süresinin 5 dakikaya indirilmesi hedefleniyor.

Kış aylarında kar ve çamur, yaz aylarında ise toz nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşayan vatandaşlar, yolun asfaltlanmasıyla sağlık, eğitim ve günlük işlerinde yaşadıkları mağduriyetten kurtuldu.

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Yaklaşık üç gündür devam eden asfalt serim çalışmalarının kısa sürede tamamlanması öngörülüyor.

"Verdiğimiz sözü yerine getirdik"

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, köylülerin uzun yıllardır ulaşımda güçlük çektiğini belirterek, verilen sözün tutulduğunu söyledi.

Geçen yıl Yılmaz Mahallesi'nin 3 kilometrelik yolunu tamamladıklarını hatırlatan Büyüksu, "Bu yıl da Güzlüce ve Soğanlı köylerimizin yolu için söz vermiştik. Çalışmalarımızla bu sözümüzü de yerine getirdik. Yolun tamamlanmasıyla vatandaşlarımız daha konforlu ve güvenli bir yolculuk yapacak" dedi.

Büyüksu, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ile sahada görev yapan belediye personeline ve sabır gösteren vatandaşlara teşekkür etti.