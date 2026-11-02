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        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Hakkarigücüspor, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Hakkarigücüspor, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 2-0 mağlup etti.

        Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, 27. dakikada Kevine Ossol ve 45. dakikada Justice Tweneboaa'nın golleriyle ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Hakkarigücüspor, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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