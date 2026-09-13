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        15. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ahmet Çağatay kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 20:41 Güncelleme:
        15. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ahmet Çağatay kazandı

        HATAYAA- Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 15. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde başpehlivan, Ahmet Çağatay oldu.

        Büyükşehir Belediyesi, Belen Belediyesi, Belen Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) Halilbey Mahallesi'ndeki kır bahçesinde yapılan güreşler tamamlandı.

        Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 284 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

        Başpehlivanlık finalinde rakibi Ali Böncüoğlu'nu yenen Ahmet Çağatay başpehlivan oldu. Çağatay, aynı zamanda 50 bin lira para ödülü elde etti.

        Müsabakaların ardından güreşçilere, toplamda 1 milyon lira para ödülü verildi.

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        Etkinliğe, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Belen Kaymakamı Onur Şan, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ve vatandaşlar katıldı.

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