15. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ahmet Çağatay kazandı

Başpehlivanlık finalinde rakibi Ali Böncüoğlu'nu yenen Ahmet Çağatay başpehlivan oldu. Çağatay, aynı zamanda 50 bin lira para ödülü elde etti.

Büyükşehir Belediyesi, Belen Belediyesi, Belen Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) Halilbey Mahallesi'ndeki kır bahçesinde yapılan güreşler tamamlandı.

HATAYAA- Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 15. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde başpehlivan, Ahmet Çağatay oldu.

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