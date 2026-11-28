HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, askerliğini yazıcı olarak yapan Uğur Ornay (75), 1972 yılında terhis olduktan sonra açtığı iş yerinde halen daktilo ile arzuhalcilik yapıyor. 54 yıllık arzuhalci Omay, "Daktiloyu dünyaya değişmem" dedi.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve 9 çocuk babası Uğur Ornay, askerlik görevini İzmir Tire’de yaptı. 1972 yılında yazıcı olarak askerliğini tamamlayan Ornay memleketi Reyhanlı’ya geldiğinde iş yeri açıp, arzuhalci oldu. Ornay gelişen teknolojiye rağmen 54 yıldır daktilo ile arzuhalcilik yapmaya devam ediyor.

'MESLEĞİ ÇOK SEVİYORUM'

9 çocuk babası arzuhalci Ornay, "Askerliğimi İzmir Tire’de yazıcı olarak yaptım. Geldiğimde çok sevdiğim için arzuhalci oldum. Dükkanımı açtım. Mesleğimden ayrılamıyorum. Çok seviyorum. Yanıma gelen müşterilerimin dertlerini, davayı anlamak için çaba harcar ve kendi davam gibi kanuna uygun yazarım. Vatandaşın derdi neyse ona göre dilekçe yazarım” dedi.

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‘DAKTİLOYU DÜNYAYA DEĞİŞMEM’

İlerleyen yaşına rağmen bıkmadan usanmadan arzuhalcilik mesleğini severek yaptığını anlatan Ornay, "54 yıldır işimi daktilo ile yapıyorum. Daktilo kullanmaktan zevk alıyorum. Bilgisayar çıktı ama hiç zevk almadım. Şu beğenilmeyen daktiloyu dünyaya değişmem” diye konuştu.