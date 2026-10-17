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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da festivalde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Çiftçimizin, esnafımızın problemi bizim problemimizdir. İnşallah bu problemleri adım adım çözeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 14:24 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da festivalde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Çiftçimizin, esnafımızın problemi bizim problemimizdir. İnşallah bu problemleri adım adım çözeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

        Yayman, Hatay'ın Altınözü ilçesinde Büyükşehir Belediyesi, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "10. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali"ne katıldı.

        Kortej yürüyüşünde yer alan Yayman, vatandaşlarla zeytin hasadı yaptı, ekim için hazırlanan fideleri toprakla buluşturdu.

        Yayman, festivalin 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda gerçekleştirilen açılış törenindeki konuşmasında, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Hatay'a yapılan çalışmaları anlatan Yayman, şöyle konuştu:

        "Hatay'ın 'çılgın projeleri' olarak adlandırılan çalışmaları, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapıyoruz. Amanos Tüneli'ni içinde tren rayı olmak suretiyle yapıyoruz. Başladı, çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin en büyük kamu yatırımlarından bir tanesi. Yine Belen otoyolu yıllardır konuşulan bir meseleydi. Otoyol başladı, tüneller açılmaya devam ediyor, viyadükler yapıldı."

        Yayman, Altınözü-Antakya kara yolunun ihalesinin yapıldığını belirterek, "Bu yol Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Sayın Abdulkadir Uraloğlu tarafından ihale edildi. Yol devam ediyor. Gerekli ödenekleri ayıracağız ve Altınözü yolunu tamamlayacağız. Bunun da müjdesini verelim." diye konuştu.

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        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile dün Hatay'da temaslarda bulunduklarını anımsatan Yayman, "Cumhur İttifakı olarak biz, Allah'a çok şükür ki birlik ve beraberlikle Hatay'ı ak belediyeciliğe, Cumhur İttifakı belediyeciliğine kavuşturduk. Bundan sonra da buradaki hizmetler, çalışmalar artarak devam edecektir. Hiç kimsenin kaygısı olmasın." ifadelerini kullandı.

        Yayman, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentin yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        - "Belediyelerdeki kamu bütçesini nasıl israf ettiklerini ifade etmeleri lazım"

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden aday göstererek Türkiye Yüzyılı'nı daha ileri götürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yayman, şu değerlendirmede bulundu:

        "Çiftçimizin, esnafımızın problemi bizim problemimizdir. İnşallah bu problemleri adım adım çözeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. AK Parti, ismi gibi ak bir partidir. Nefsine yenik düşen, bir problemin parçası halinde olanla ilgili Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi biz asla beraber yol yürümeyiz, yollarımızı ayırırız ve bu sorunları çözerek daha da güçlü biçimde yolumuza devam ederiz. Hiç kimsenin endişesi, şüphesi olmasın. Bulanık suda balık avlamak isteyenlere 'Dönün aynada kendinize bakın' diyoruz. Dolayısıyla AK Parti'ye bu meselelerde laf yetiştirenler önce belediyelerdeki kamu bütçesini nasıl israf ettiklerini, yolsuzluklara bulaştıklarını, kamu maliyesini zarara uğratıklarını ve gece yarısı birbirlerine attıkları mesajları ifade etmeleri lazım."

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        Yayman, AK Parti'nin tarihin doğru tarafında durmayı sürdüreceğini belirterek, "Türkiye'nin siyaset, kamu yönetimi ve yerel yönetimler yazılımını güncelleyecek, Türkiye'yi küresel güç haline getirecek yeni bir anayasa talebimizi Altınözü Festivali'nden bir kez daha tüm Türkiye'ye duyuruyoruz." dedi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da "Zeytinimizin hem kalitesinin ölçülmesi hem de çiftçimizin verimliliğinin yükseltilmesi bakımından arkadaşlarımız gece gündüz çalışmaktadır. Bizler burada zeytini en kaliteli bir şekilde hem ulusal hem de uluslararası pazarlara sunmak için hep beraber gayret edeceğiz." diye konuştu.

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        AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da yaptıkları konuşmalarda festivalin hayırlı olmasını diledi.

        Festival yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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