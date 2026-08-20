Antakya Belediye Başkanı Yapar, yapımı süren nikah salonunu inceledi

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, inşası süren nikah salonunda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yapar, Günyazı Mahallesi Kisecik-EXPO yolu üzerinde inşası devam eden nikah salonu projesini yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapar, vatandaşların en özel günlerine yakışacak güzellikte ve donanımda bir mekanı kente kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yapar, çalışmaların titizlikle ve hızla sürdürüldüğünü bildirerek, nikah salonunun hayırlı olmasını diledi.