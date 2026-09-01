Antakya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 01.09.2026 - 15:42 Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kisecik Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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