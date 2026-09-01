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        Antakya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Antakya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kisecik Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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