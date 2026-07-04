Antakya'da çıkan samanlık yangını söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gökçegöz Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.