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        Arsuz'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Arsuz'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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