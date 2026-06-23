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        Dörtyol ilçesinde ev yangınında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Dörtyol ilçesinde ev yangınında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kuzuculu Mahallesi'nde 5 katlı binanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Apartman sakinlerini tahliye eden ekipler, dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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