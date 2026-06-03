Erzin ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yapan zanlı gözaltına alındı
Hatay'ın Erzin ilçesinde ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneğiyle girdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 03.06.2026 - 17:02 Güncelleme:
Hatay'ın Erzin ilçesinde ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneğiyle girdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsali Mahallesi'nde yapılan sınava giren M.A.Ç'de kamera ve kulaklık düzeneği olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ