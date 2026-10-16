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        Eski TBMM Başkanı Şentop ile AK Parti'li Ala ve Yayman, Hatay'da yurt açılışına katıldı

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, geçirdiği rahatsızlık sonucu 2022'de hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'in adının verildiği Hatay'daki kız öğrenci yurdunun açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Eski TBMM Başkanı Şentop ile AK Parti'li Ala ve Yayman, Hatay'da yurt açılışına katıldı

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, geçirdiği rahatsızlık sonucu 2022'de hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'in adının verildiği Hatay'daki kız öğrenci yurdunun açılışına katıldı.

        Şentop, Kırıkhan ilçesinde gönüllülerin girişimleriyle inşa ettirilen Mevlana İdris Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışında, yurdun dostların bir araya gelerek yaptırdığı bir hayrat olduğunu söyledi.

        Zengin'in edebi kişiliğinin yanı sıra uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını anımsatan Şentop, şöyle konuştu:

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        "Geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir program yaptı ama ona dair bir şey söylemiş olayım böylece, kendisi uzun yıllar Büyükşehir Belediyesinde çalışmıştı fakat o değişiklikten sonra rahatsızdı. Şubatta Meclis Başkanı seçilmiştim, Eylül 2019'da görüştüğümüzde bana rahatsızlıklarını, bulunduğu ortamdan, çalışma ortamından, oradaki yeni yönetimden rahatsızlıklarını ifade etti. Bunun üzerine ben de kendisiyle görüşüp TBMM'ye, Meclis Başkanı Başmüşaviri olarak kendisinin atamasını yapmıştım ve ondan sonra beraber çalışma imkanı bulmuştuk."

        Şentop, güçlü kalemine değindiği Zengin'in hayatından örnekler vererek, yurtta konaklayacak öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.

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        - "Birlikteliğin en güzelini ortaya koyan devlet ve millet geleneğine sahibiz"

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da 6 Şubat 2023'teki depremde devlet ve milletin bir olduğunu, 100 milyar dolardan fazla kaynağın bölgeye aktarıldığını ifade etti.

        Depremden 11 ilin etkilendiğini ancak Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın adeta yeniden inşa edildiğini belirten Ala, şunları dile getirdi:

        "Burada bulunan, bulunmayan 87 milyon kardeşimizin kiminin emeğinin, kiminin maddiyatının, kiminin yüreğinin katkısı vardır, her birine şükranlarımı arz ediyorum. Böyle bir dayanışma görülmemiştir, dünya çapında da yankı yaptı. Buradan Cumhurbaşkanı'mıza ve ekibine de teşekkür etmek istiyorum çünkü gecikmeksizin, anında bu kadar yüksek bir irade dünyada nadiren ortaya konabiliyor. İşte biz böyle anlarda birlikteliğin en güzelini ortaya koyan devlet ve millet geleneğine sahibiz, bununla da gurur duyuyoruz."

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        Ala, açılışını yaptıkları yurt vesilesiyle yıllardır görmediği arkadaşlarını gördüğünü paylaştı.

        Yurda ismi verilen şair ve yazar Zengin'in dostluğuna değinen Ala, şöyle devam etti:

        "Dostları vefat ettikten sonra da onu unutmadılar, onun için yürekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Mevlana, mütevazılığın, tevazunun, mücessem numunesiydi, feragatin müşahhas timsaliydi. Oturduğunuz zaman susarak konuşurdu, öyle şiirleri vardır ki en son ama en son vefat etmeden birkaç ay önce Meclis'in bahçesinde karşılaştım, bilsem ki son görüşmemiz onu o gün bırakır mıydım ama son görüşmemizmiş. Zaten öyle yaşadı ki şimdi gitti, giderken de üstadın dediği gibi, muştu gibiydi ve yaşarken de öbür taraftan gelmiş gibiydi. Onun için özlemini çektiği yere gitti, kendisini ne kadar anlatsam kelimeler yetersiz kalır, anlatamam, içimdeki duyguyu ifade edecek cümle bulamam."

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        - Yayman'dan deprem zamanı kente destek olanlara teşekkür

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da yurdun kente kazandırılmasında emeği olan hayırseverleri tebrik etti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok büyük acılar yaşadıklarını anımsatan Yayman, "Kahramanmaraş depremi olarak isimlendirilse de en büyük yıkım ve vefat Hatay'da oldu. Ben ve buradaki pek çok kardeşimiz depremzedeyiz. Deprem zamanı, Türkiye'nin pek çok vilayetinden şehrimize gelen, gözyaşımıza, acımıza ortak olan ve bizi teselli eden tüm milletimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun."

        Yayman, deprem bölgesinde 455 bin evi teslim ettiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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        Vali Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, bağışçılardan Alper Kanca ve Mükremin Atmaca da törende konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından, Kurtuluş Mahallesi'nde 200 kişi kapasiteli inşa edilen ve Kahramanmaraş'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu 7 Haziran 2022'de 56 yaşında hayatını kaybeden, çocuk edebiyatı alanındaki özgün eserleriyle tanınan şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'in adının verildiği Mevlana İdris Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış kurdelesi kesildi.

        Tören sonunda bağışçılara, teşekkür plaketi verildi.

        Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ile öğrenciler de törene katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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