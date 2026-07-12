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        FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 10. YILI - 15 Temmuz şehidi Gülşah Güler'in ailesi evlerini kızlarının hatıralarıyla donattı

        HÜSEYİN YILDIZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit edilen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in anısı ailesinin yaptırdığı evde yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 10. YILI - 15 Temmuz şehidi Gülşah Güler'in ailesi evlerini kızlarının hatıralarıyla donattı

        HÜSEYİN YILDIZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit edilen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in anısı ailesinin yaptırdığı evde yaşatılacak.

        Güler'in ailesinin, Kırıkhan Reşatlı Mahallesi'ndeki evleri 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

        Yıkılan evlerinin yerine 2 katlı konut inşa eden Güler ailesi, ikinci katına şehit kızları Gülşah Güler'e ait eşyaları yerleştirdi.

        Ailenin "anı evi" olarak nitelendirdiği evde, Güler'in meslek hayatında kullandığı üniforması, kişisel eşyaları, çeşitli hatıraları ile Ankara'da yaşadığı evden getirilen eşyaları yer alıyor.

        Anne Emine ile baba Hüseyin Güler, günün büyük bir bölümünü kızlarının eşyalarıyla donattıkları evde geçiriyor.

        - "Gülşah, Türkiye'nin evladı oldu"

        Baba Hüseyin Güler, AA muhabirine, 10 yıl geçse de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

        Kızını çok özlediğini ve hasretinin her geçen gün katlandığını anlatan Güler, "İçimizdeki acı dinmiyor ama evladımızla gurur duyuyoruz. Allah bize şehit anne ve babası olmayı nasip etti. Gülşah'ımız artık sadece bizim değil, Türkiye'nin evladı oldu." diye konuştu.

        Güler, oluşturdukları anı evinde kızlarının hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

        Kızına ait tüm eşyaların anı evinde yer aldığını anlatan Güler, şunları kaydetti:

        "Zaman zaman gelip burada oturuyor, kızımızı yanımızda hissediyoruz. Burası bize huzur veriyor. İnşallah bu anı evini ilelebet koruyacağız. Şehidimize yakışır bir ortam oluşturmaya çalıştık."

        Anne Emine Güler de anı evini ilerleyen süreçte görmek isteyenler için ziyarete açacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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