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        Görme engelli depremzede yeni yuvasında kavuştuğu piyanosuyla kendini geliştiriyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da görme engelli depremzede Şükrü Can Çapar, yeni yuvasında hayırseverlerin desteğiyle kavuştuğu piyanosuyla müzik alanında kendini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Görme engelli depremzede yeni yuvasında kavuştuğu piyanosuyla kendini geliştiriyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da görme engelli depremzede Şükrü Can Çapar, yeni yuvasında hayırseverlerin desteğiyle kavuştuğu piyanosuyla müzik alanında kendini geliştiriyor.

        Çapar'ın ailesiyle yaşadığı İskenderun ilçesi Şekere Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

        Afetin ardından bir süre şehir dışına giden aile, daha sonra memleketlerine dönerek konteynere yerleşti.

        Bu süreçte görme engelli Şükrü Can Çapar, hem afette yaşadıkları acıları unutmak hem de vakit geçirmek amacıyla Serinyol El Ele Dayanışma Derneğince açılan müzik kursuna gitmeye başladı.

        Çapar, kurs sayesinde piyano çalmayı öğrenerek bu alanda kendini geliştirdi.

        Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde ailesiyle yeni yuvasına yerleşen 25 yaşındaki Çapar, evlerine uzak olmasına rağmen babasının yardımıyla piyano kursuna gitmeye devam etti.

        Çapar'ın piyano çalmaya olan tutkusunu gören Ülkem Okuyor Derneği harekete geçti.

        Hayırseverlerin yardımıyla aileye eşya desteğinde bulunulmasının yanı sıra görme engelli Çapar için de piyano alındı.

        Çapar, yeni yuvasında kavuştuğu piyanosuyla repertuvarını geliştirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Takdiri, beğeniyi beni dinleyenlere bırakıyorum"

        Şükrü Can Çapar, AA muhabirine, 11 yaşındayken retina yırtılması nedeniyle görme yetisini kaybettiğini söyledi.

        Engeline rağmen eğitimine devam ettiğini ve liseyi açıktan bitirdiğini belirten Çapar, Ülkem Okuyor Derneğinin eğitim portalından yararlanarak hazırlandığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan iyi bir puan aldığını ifade etti.

        Çapar, artık deprem nedeniyle yaşadığı kötü günlerin geride kaldığını, şu anda en büyük moral ve motivasyon kaynağının ise piyanosu olduğunu dile getirdi.

        Afetin ardından önce yeni yuvasına ardından da her gün alıştırma yapabileceği kendi enstrümanına kavuştuğunu anlatan Çapar, "Artık daha güzel parçalar çalabileceğime inanıyorum. Zaten piyano çalmak sevdiğim bir şey, takdiri, beğeniyi beni dinleyenlere bırakıyorum. Onlar da beni dinlemekten mutlu olurlarsa çok daha güzel olacak." diye konuştu.

        Anne Döne Çapar ise afetin ardından hem güzel bir eve kavuştuğunu hem de hayırseverlerin desteği sayesinde yüzünün güldüğünü belirtti.

        Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul da desteklerinin süreceğini, Çapar ailesinin evinin ödemesini de hayırseverlerin katkısıyla yapacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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