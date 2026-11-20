GÜNCELLEME - Hatay'da uçuruma yuvarlanan arazözdeki 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde arazözün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde arazözün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.
Orman Bölge Müdürlüğüne ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 A 113 plakalı arazöz, Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından yaralanan işçilerden Caner Halistürk, Ufuk Vursun, Hüseyin Uslu, Dursun Karakaya, Yusuf İncirci ve Beytullah Kertlez çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Kertlez, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtilerek, "Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı personellerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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