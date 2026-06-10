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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere mazot desteği

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin desteklenmesi için Samandağ ilçesindeki çiftçilere mazot dağıtımı yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Hatay Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere mazot desteği

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin desteklenmesi için Samandağ ilçesindeki çiftçilere mazot dağıtımı yapıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasının amaçlandığı proje, çiftçilerden ilgi görüyor.

        Destek almaya hak kazanan üreticilere, ilçedeki dağıtım noktasında akaryakıtları teslim ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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