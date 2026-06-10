Hatay Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere mazot desteği

Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin desteklenmesi için Samandağ ilçesindeki çiftçilere mazot dağıtımı yapıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasının amaçlandığı proje, çiftçilerden ilgi görüyor. Destek almaya hak kazanan üreticilere, ilçedeki dağıtım noktasında akaryakıtları teslim ediliyor.

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