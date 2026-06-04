Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tamamlanma aşamasına gelen "Çevlik Su Sporları ve Doğa Aktiviteleri Köyü" proje alanında incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Masatlı, Samandağ ilçesindeki Çevlik Mahallesi'nde hayata geçirilen projede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, çalışmalarla ilgili yetkililerinden bilgi aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, projenin tamamlanmasıyla bölgenin alternatif turizm imkanlarının güçleneceğini, su sporları ve doğa temelli etkinliklerin çeşitleneceğini ve gençlere yönelik sportif faaliyetlerin artacağını kaydetti.

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