Hatay'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunda çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ağustos'ta düğün konvoyunda çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü. Ekipler olayla bağlantıları olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 37 fişek ele geçirildi.

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