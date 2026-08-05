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        Hatay'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunda çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Hatay'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunda çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ağustos'ta düğün konvoyunda çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.

        Ekipler olayla bağlantıları olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 37 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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