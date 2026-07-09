Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da 9 yaşındaki Deniz'in bağışladığı saçlar Hülya'ya umut oldu

        Hatay'da 9 yaşındaki Deniz'in bağışladığı saçlar Hülya'ya umut oldu

        Hatay'da 9 yaşındaki Deniz Güzel'in bağışladığı saçlarından yapılan peruk, beyin tümörü ameliyatı nedeniyle saçını kaybeden 8 yaşındaki Hülya Akar'a "umut" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Hatay'da 9 yaşındaki Deniz'in bağışladığı saçlar Hülya'ya umut oldu

        Hatay'da 9 yaşındaki Deniz Güzel'in bağışladığı saçlarından yapılan peruk, beyin tümörü ameliyatı nedeniyle saçını kaybeden 8 yaşındaki Hülya Akar'a "umut" oldu.

        Ekranlarda lösemili hastalara yönelik tanıtım içeriklerini görmesi üzerine, saçlarını bağışlamak isteyen Deniz Güzel'in annesi, durumu Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'yle paylaştı.

        Güzel'in kesilen saçından hazırlanan peruk, beyin tümörü ameliyatı olan ve kemoterapisi devam eden Hülya Akar'a takıldı.

        Merkez içerisindeki kuaförde yapılan işlem sırasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı da çocukların yanında yer aldı.

        Masatlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yaşındaki bir kız çocuğunun davranışının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

        Güzel'in hareketinin insanlığa örnek olması gerektiğini belirten Masatlı, "Küçük yaşlarda saçlarını kaybetmiş, saç özlemi çeken ve tedavisi devam eden Hülya kızımızın bugün takma da olsa saçlarına kavuşmuş olması, onun muhakkak iyileşme sürecine katkı sağlayacaktır." dedi.

        Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, hayata tutunmaya çalışan çocukların her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi.

        Hülya Akar da peruk da olsa saçına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Çok güzel hissediyorum, çok iyiyim. Deniz'e çok teşekkür ederim, bana saçlarını bağışladı." ifadelerini kullandı.

        Saçlarını bağışlayan Deniz Güzel ise başka birine umut olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Çocukların anneleri Noyan Güzel ve Hatice Akar, evlatlarıyla anlamlı etkinlikte buluştukları için mutlu olduklarını kaydetti.

        Etkinlikte, Güzel ile Akar merkezdeki diğer çocuklarla pasta kesip gökyüzüne balon bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu

        Benzer Haberler

        Ayrılmak isteyen eşini döven şüpheli tutuklandı
        Ayrılmak isteyen eşini döven şüpheli tutuklandı
        Deniz'in saçları, kanser tedavisi gören Hülya'ya umut oldu
        Deniz'in saçları, kanser tedavisi gören Hülya'ya umut oldu
        Şehit polisin isminin yaşatıldığı çeşmeyi meslektaşı yeniledi
        Şehit polisin isminin yaşatıldığı çeşmeyi meslektaşı yeniledi
        İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu
        İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu
        Ayrılmak istediği için evlatlarının önünde eli bıçaklı kocası tarafından öl...
        Ayrılmak istediği için evlatlarının önünde eli bıçaklı kocası tarafından öl...
        Antakya'da konteyner yangını
        Antakya'da konteyner yangını