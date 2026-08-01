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        Hatay'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Hatay'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Odabaşı Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

        Bu sırada alanda çalışan işçilerden İsmail Tunç, göçük altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tunç'un cesedi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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