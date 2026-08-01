Hatay'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi öldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi.



Odabaşı Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.



Bu sırada alanda çalışan işçilerden İsmail Tunç, göçük altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.



Tunç'un cesedi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

