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        Hatay'da anızda çıkıp zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anız yakılmasıyla başlayan ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 00:10 Güncelleme:
        Hatay'da anızda çıkıp zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anız yakılmasıyla başlayan ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Güzelce ve Karaçağıl mahalleleri arasındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 200 dönüm alanın etkilendiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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