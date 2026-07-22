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        Hatay'da bahçede çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 08:36 Güncelleme:
        Hatay'da bahçede çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Arpagedik Mahallesi'ndeki bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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