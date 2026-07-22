Hatay'da bahçede çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Arpagedik Mahallesi'ndeki bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.​​​​​​​

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