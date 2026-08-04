Hatay'da bahçeye devrilen kamyonetin altında kalan kadın öldü
Hatay'ın Defne ilçesinde bahçeye devrilen kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Defne ilçesinde bahçeye devrilen kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kum ve çimento yüklü kamyonet, Dursunlu Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesine devrildi.
Bu sırada bahçesiyle ilgilenen Sakine Altınöz (65), kamyonetin altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce aracın altından çıkarılan kadın, kaldırıldığı Defne Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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