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        Hatay'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde beton bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 16:44 Güncelleme:
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        Hatay'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde beton bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        A.M'nin kullandığı 33 MB 4256 plakalı otomobil, Şehit Ömer Salık Alt Geçidi'nde beton bariyere çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki Y.H. ve İ.M. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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