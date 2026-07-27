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        Hatay'da bir iş yerinde faturasız 1822 araç filtresi ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde faturasız ve kayıt dışı 1822 araç filtresi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Hatay'da bir iş yerinde faturasız 1822 araç filtresi ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde faturasız ve kayıt dışı 1822 araç filtresi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Üretim ve satış yetkisi bulunmayan işletmede yapılan incelemede, çeşitli markalara ait 1822 hava, yağ ve motor filtresi ile üretim malzemeleri ele geçirildi.

        El konulan kayıt dışı ve faturasız ürünler, yediemin deposuna götürüldü.

        Yaklaşık 8,5 milyon liralık mali kaybın önlendiği soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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