Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da bitişik nizam 2 binada çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'da bitişik nizam 2 binada çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Hassa ilçesinde bitişik nizam 2 binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Hatay'da bitişik nizam 2 binada çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Hassa ilçesinde bitişik nizam 2 binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dervişpaşa Mahallesi'ndeki bitişik nizam 4 katlı 2 binanın çatılarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Binalarda bulunan kişiler, tedbiren tahliye edildi.

        TOMA ve beton pompası aracıyla destek verilen çalışmaların ardından söndürülen yangında binaların çatılarında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Aral Şimşir Trabzonspor tarihine geçti!
        Aral Şimşir Trabzonspor tarihine geçti!
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!

        Benzer Haberler

        Boğulma tehlikesi geçiren genci Sahil Güvenlik kurtardı
        Boğulma tehlikesi geçiren genci Sahil Güvenlik kurtardı
        Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
        Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
        Dörtyol'da uçurumdan uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Dörtyol'da uçurumdan uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Elinde bıçakla yere yatırdığı eşini dövdü (2)
        Elinde bıçakla yere yatırdığı eşini dövdü (2)
        Kumlu'da trafik kazası: 1 yaralı
        Kumlu'da trafik kazası: 1 yaralı
        Akdeniz'de ölümle burun buruna gelen genci sahil güvenlik kurtardı
        Akdeniz'de ölümle burun buruna gelen genci sahil güvenlik kurtardı