Hatay'da çalışma izni olmayan 23 yabancı uyruklu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa ve masaj salonlarına denetim gerçekleştirildi.

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