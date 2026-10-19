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        Hatay'da çalışma izni olmayan 23 yabancı uyruklu yakalandı

        Hatay'ın İskenderun gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Hatay'da çalışma izni olmayan 23 yabancı uyruklu yakalandı

        Hatay'ın İskenderun gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa ve masaj salonlarına denetim gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen uygulamada, iş yerlerinde yabancı uyruklu 23 kişinin kayıtsız çalıştığı belirlendi.

        Yabancı uyruklu 23 kişi İl Göç İdaresine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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