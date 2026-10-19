Hatay'da çalışma izni olmayan 23 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay'ın İskenderun gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı.
Giriş: 19.10.2026 - 10:37 Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa ve masaj salonlarına denetim gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen uygulamada, iş yerlerinde yabancı uyruklu 23 kişinin kayıtsız çalıştığı belirlendi.
Yabancı uyruklu 23 kişi İl Göç İdaresine götürüldü.
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