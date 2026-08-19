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        Hatay'da "Çapinler" ve "Sasunlu" suç örgütlerine yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Çapinler" ve "Sasunlu" suç örgütlerine yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 25 zanlıdan 16'sı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Hatay'da "Çapinler" ve "Sasunlu" suç örgütlerine yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Çapinler" ve "Sasunlu" suç örgütlerine yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 25 zanlıdan 16'sı yakalandı.

        Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "Çapinler" ve "Sasunlu" olarak bilinen iki grubun, silahlı suç örgütü yapılanması içerisinde hareket ettikleri ve aralarındaki husumet nedeniyle çok sayıda silahlı olaya karıştıkları belirlendi.

        Grupların, aile bireyleri ve genç yaştaki kişilerle hareket ettikleri, 2024-2026 yıllarında birbirlerine yönelik kasten öldürme ve yaralama, mala zarar verme, tehdit ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 30 ayrı adli olaya karıştıkları tespit edildi.

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        Yapılan incelemelerde, iki grup içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 617 adli kaydının bulunduğu belirlendi.

        Şüphelilerin, sosyal medya platformlarından birbirlerine ve bölge halkına yönelik tehdit, hakaret ve korku oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, silah görüntüleri ile iş yeri kurşunlamalarına ait video ve fotoğraflar paylaştıkları tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında olaylarda aktif rol alan 25 şüpheliye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda "Çapinler" grubundan 5, "Sasunlu" grubundan 11 olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

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        Zanlıların adreslerinde av tüfeği, ruhsatsız tabanca, tabanca gövdesi, 4 tabanca şarjörü, 19 fişek, 121 kartuş, 3 bıçak, 1 muşta ve 2,21 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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