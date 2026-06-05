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        Hatay'da Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Hatay'da6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Hatay'da Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Hatay'da6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Başsavcı Karahan, burada yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin özverili çalışmalarına vurgu yaparak, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutladı.

        Törene, bazı kurum müdürleri ile infaz koruma memurları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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