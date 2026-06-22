Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da denize düştüğü iddia edilen kişi boğuldu

        Hatay'da denize düştüğü iddia edilen kişi boğuldu

        Hatay'ın Payas ilçesinde denize düştüğü öne sürülen kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Hatay'da denize düştüğü iddia edilen kişi boğuldu

        Hatay'ın Payas ilçesinde denize düştüğü öne sürülen kişi boğuldu.

        Kozludere Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında 60 yaşındaki Cengiz Gül, iddiaya göre denize düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gül'ün cenazesi, incelemenin ardından Payas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Rota gayrimenkule döndü
        Rota gayrimenkule döndü
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"

        Benzer Haberler

        Depremde yaşadığı isim karışıklığıyla sistemde ölü olarak gözüken adam: "Tr...
        Depremde yaşadığı isim karışıklığıyla sistemde ölü olarak gözüken adam: "Tr...
        Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Taksiyle göçmen kaçıran insan tacirleri polisten kaçamadılar
        Taksiyle göçmen kaçıran insan tacirleri polisten kaçamadılar
        Denize düşen 60 yaşındaki adam boğularak öldü
        Denize düşen 60 yaşındaki adam boğularak öldü
        Kırıkhan'da anız yangını yaşandı
        Kırıkhan'da anız yangını yaşandı
        Belen'de pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü şarampole yuvarlandı
        Belen'de pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü şarampole yuvarlandı