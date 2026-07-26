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        Hatay'da denize giren genç boğuldu

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Hatay'da denize giren genç boğuldu

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren genç boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, yüzmek için Gözcüler Plajı'nda denize giren Emrullah Bayraktar (17) bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan Bayraktar, ambulansla kaldırıldığı Arsuz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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