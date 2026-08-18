Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından organize edilen "İSTE İlim ve Medeniyet Günleri"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel'in öncülüğünde üniversitede gerçekleştirilen toplantıda, organizasyonun detayları paylaşıldı.

Toplantıda, 1-2 Eylül'de Prof. Dr. Tahir Özcan başkanlığında yapılacak "1. Uluslararası Deniz ve Tatlı Su Bilimleri Sempozyumu" ve 4-5 Eylül'de Prof. Dr. Eyyuphan Yakıncı başkanlığında düzenlenecek "Uluslararası İskenderun Demir ve Çelik Sempozyumu"na ilişkin bilgi verildi.

Organizasyon kapsamında 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek "3. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi" ile 24-26 Kasım'daki "Mevlana Ekonomi Modeli Kongresi" de toplantıda ele alındı.