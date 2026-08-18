Hatay'da düzenlenecek "İSTE İlim ve Medeniyet Günleri"nin tanıtımı yapıldı
Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından organize edilen "İSTE İlim ve Medeniyet Günleri"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.
Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından organize edilen "İSTE İlim ve Medeniyet Günleri"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.
İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel'in öncülüğünde üniversitede gerçekleştirilen toplantıda, organizasyonun detayları paylaşıldı.
Toplantıda, 1-2 Eylül'de Prof. Dr. Tahir Özcan başkanlığında yapılacak "1. Uluslararası Deniz ve Tatlı Su Bilimleri Sempozyumu" ve 4-5 Eylül'de Prof. Dr. Eyyuphan Yakıncı başkanlığında düzenlenecek "Uluslararası İskenderun Demir ve Çelik Sempozyumu"na ilişkin bilgi verildi.
Organizasyon kapsamında 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek "3. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi" ile 24-26 Kasım'daki "Mevlana Ekonomi Modeli Kongresi" de toplantıda ele alındı.
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