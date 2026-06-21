Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

        Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

        Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

        Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Hatay Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 67 ilden 917 sporcu madalya için mücadele etti.

        Şampiyonanın son gününde farklı sıkletlerde tatamiye çıkan genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

        Tribünleri dolduran sporseverler, sergilenen mücadelelerde sporculara destek verdi.

        Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film

        Benzer Haberler

        Yangın çıkan traktördeki patlama anı kamerada
        Yangın çıkan traktördeki patlama anı kamerada
        Alevlere teslim olan traktörde yaşanan patlama kameraya yansıdı
        Alevlere teslim olan traktörde yaşanan patlama kameraya yansıdı
        Kayalıklardan düşen işçi yaralandı
        Kayalıklardan düşen işçi yaralandı
        Şantiyede düşen işçi yaralandı
        Şantiyede düşen işçi yaralandı
        Arsuz'da orman ve doğa okulu atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi
        Arsuz'da orman ve doğa okulu atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi
        Çökek Mahallesi'nde cami inşaatı devam ediyor
        Çökek Mahallesi'nde cami inşaatı devam ediyor