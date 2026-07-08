Hatay'da eşine şiddet uygulayan koca yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, eşine şiddet uyguladığı tespit edilen koca gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde H.Y'nin (34) eşi S.Y'yi (24) elindeki kesici aletle darbettiğine dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçti. Şüpheli H.Y. kısa sürede gözaltına alındı. S.Y'nin emniyetteki ifadesinde, boşanma davası açtıklarını, bu yüzden eşinin ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunduğunu, ardından kendisini darbederek gitmesine izin vermediğini beyan ettiği ve şikayetçi olmadığı öğrenildi. H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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