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        Hatay'da eşine şiddet uygulayan koca yakalandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, eşine şiddet uyguladığı tespit edilen koca gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Hatay'da eşine şiddet uygulayan koca yakalandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, eşine şiddet uyguladığı tespit edilen koca gözaltına alındı.


        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde H.Y'nin (34) eşi S.Y'yi (24) elindeki kesici aletle darbettiğine dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçti.

        Şüpheli H.Y. kısa sürede gözaltına alındı.

        S.Y'nin emniyetteki ifadesinde, boşanma davası açtıklarını, bu yüzden eşinin ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunduğunu, ardından kendisini darbederek gitmesine izin vermediğini beyan ettiği ve şikayetçi olmadığı öğrenildi.

        H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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