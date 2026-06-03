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        Hatay'da firari 7 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:07 Güncelleme:
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        Hatay'da firari 7 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, Kırıkhan, Erzin ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan D.Ç, S.K, S.Ç, H.C, H.S, A.K. ve M.A.D. ile çeşitli suçlardan aranan Y.A, E.G, N.A. ve M.A. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, şüpheliler de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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