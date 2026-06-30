Hatay'da firari hükümlü yakalandı

Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.G. yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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