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        Hatay'da firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Hatay'da firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.G. yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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