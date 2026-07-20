Hatay'da "gazella gazella" türü dağ ceylanı fotokapanla görüntülendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tehlike altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanı, fotokapanla kayda alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Hatay Tabiatı Koruma Derneğince, Dağ Ceylanı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'ndaki çeşitli noktalara fotokapan yerleştirildi. Canlıların davranış ve yaşam süreçlerinin takip edildiği çalışma sırasında, "gazella gazella" türü dağ ceylanı fotokapanla görüntülendi.

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