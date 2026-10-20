Hatay'da hijyen kurallarına uyulmadığı belirlenen fırın kapatıldı

İş yerlerinin hijyen standartlarını inceleyen ekipler, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.

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