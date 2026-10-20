Hatay'da hijyen kurallarına uyulmadığı belirlenen fırın kapatıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimde hijyen kurallarına uyulmadığı belirlenen fırın mühürlendi.
Giriş: 20.10.2026 - 12:20 Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimde hijyen kurallarına uyulmadığı belirlenen fırın mühürlendi.
İskenderun Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ilçedeki 10 fırını denetledi.
İş yerlerinin hijyen standartlarını inceleyen ekipler, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.
Ekipler, hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen 1 fırını mühürledi.
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