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        Hatay'da hırsızlık şüphesiyle 2 kişi tutuklandı

        Hatay'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Hatay'da hırsızlık şüphesiyle 2 kişi tutuklandı

        Hatay'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki bir evden 2 bilezik, birer kolye, yüzük, gram ve çeyrek altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Evin etrafındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin bir kuyumcuda altınları bozdurduğunu tespit etti.

        Yakalanan şüpheli G.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kırıkhan ilçesinde de bir iş yerinden kablo çalınması üzerine başlatılan çalışmada şüpheli T.Ç. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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