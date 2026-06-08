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        Hatay'da kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastasına ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Hatay'da kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastasına ulaşıldı.

        Sivrikayak Mahallesi'ndeki evinden 6 Haziran gece saatlerinde ayrılan Ömer Yeşil'e ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, Yeşil'i zeytinlik alanda buldu.

        Alzheimer hastası Yeşil, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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