Hatay'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu
Hatay'ın Kumlu ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.
Ailesinin 9 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu H.D'nin bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin çalışması kapsamında H.D'nin Kırıkhan ilçesinde olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kız çocuğu, tedbiren hastaneye kaldırıldı.
H.D, daha sonra emniyete götürülerek işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
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