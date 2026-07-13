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        Hatay'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 23:31 Güncelleme:
        Hatay'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.

        Ailesinin 9 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu H.D'nin bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

        Ekiplerin çalışması kapsamında H.D'nin Kırıkhan ilçesinde olduğu tespit edildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kız çocuğu, tedbiren hastaneye kaldırıldı.

        H.D, daha sonra emniyete götürülerek işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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