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        Hatay'da LGS sınavında tam puan alan Bade Şeker genetik mühendisi olmak istiyor

        Hatay'ın Belen ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Bade Şeker, genetik mühendisi olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Hatay'da LGS sınavında tam puan alan Bade Şeker genetik mühendisi olmak istiyor

        Hatay'ın Belen ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Bade Şeker, genetik mühendisi olmayı hedefliyor.

        İssume Ortaokulu'ndan mezun olan ve sınavda tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Şeker, AA muhabirine, ailesinin de desteğiyle başarıya ulaştığını söyledi.

        Şeker, sınav günü stresli olmasına rağmen hedefine yoğunlaştığını anlattı.

        Sınav sonucunun açıklanmasıyla mutluluk yaşadığını dile getiren Şeker, "Genetik mühendisi olmayı hedefliyorum. Biyoloji konuları ve canlılar üzerine inceleme yapmak her zaman ilgimi çekiyordu." dedi.

        Baba Volkan Kadir Şeker de kızının gelecek planlarına odaklanması sayesinde başarılı olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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