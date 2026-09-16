Hatay'da menfeze devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 16.09.2026 - 22:09 Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
O.İ'nin (48) kullandığı 31 TE 934 plakalı otomobil, Kuzuculu Mahallesi Keçeli Yaylası yolunda menfeze devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki H.İ, F.Ş. ve E.D. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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