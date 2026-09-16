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        Hatay'da menfeze devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Hatay'da menfeze devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        O.İ'nin (48) kullandığı 31 TE 934 plakalı otomobil, Kuzuculu Mahallesi Keçeli Yaylası yolunda menfeze devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki H.İ, F.Ş. ve E.D. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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