Hatay'da "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlandı

Maşalyan, bayramları her zaman birlik ve beraberlik içerisinde kutladıklarını söyledi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan ve Vakıfköy Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar da yer aldı.

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