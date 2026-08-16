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        Hatay'da "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Hatay'da "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlaması yapıldı.

        Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yoğun olduğu Vakıfköy Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

        Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan ve Vakıfköy Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar da yer aldı.

        Maşalyan, bayramları her zaman birlik ve beraberlik içerisinde kutladıklarını söyledi.

        İlahilerin söylendiği ayinin ardından, üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için dua edildi.

        Ayine katılanlara, kazanlarda buğday ile etin karıştırılmasıyla pişirilen hirisi ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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