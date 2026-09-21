Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 21.09.2026 - 15:38 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ