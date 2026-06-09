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        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde Emre Sağlam'ın kullandığı 31 AYR 246 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralandığı belirlenen Sağlam, ambulansla kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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