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        Hatay'da panelvanla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde panelvanla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Hatay'da panelvanla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde panelvanla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Cebike Mahallesi'nde B.Y. (28) idaresindeki 31 BAL 188 plakalı otomobil ile A.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen panelvan çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü, sürücünün eşi S.Y. (25) ve çocukları B.E.Y. (16) ile E.Y. (3) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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