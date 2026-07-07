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        Hatay'da park halindeki araçlara zarar veren şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, park halindeki 3 aracın camlarını kıran şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Hatay'da park halindeki araçlara zarar veren şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, park halindeki 3 aracın camlarını kıran şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki pazar yerinde park halindeki araçlarına hasar verildiğini fark eden sahipleri, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgede çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheli B.B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, Adana'dan getirdiği karpuzların kilogramını 18 liraya sattığını, diğer pazarcıların ise piyasa fiyatının altında satış yaparak kendisini zarara uğrattığını öne sürerek öfkeyle araçlara zarar verdiğini beyan ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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